Repórteres da Sporting TV impedidos de transmitir o jogo da equipa B

O jogo da 18ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal entre o Fabril e o Sporting B ficou marcado por uma decisão dos responsáveis do emblema do Barreiro que mereceu o repúdio do clube de Alvalade, "por ter sido a primeira vez que uma equipa adversária recusou a transmissão em direto no canal do Sporting, com claro prejuízo dos adeptos e patrocinadores de ambas as equipas".





A situação é descrita ao pormenor no site oficial do clube de Alvalade. "O GD Fabril impediu, contra as mais básicas leis da imprensa, a entrada dos jornalistas da Sporting TV com o material, impossibilitando assim a gravação dos respetivos 90 minutos do direito à informação. No final do encontro, a Sporting TV foi também impedida de recolher as declarações dos intervenientes fora do recinto de jogo", refere ainda o clube verde e branco, recordando que esta é uma disputa que vem de longe."Já na primeira volta, e apesar das autoridades de saúde nada terem dito nesse sentido, o GD Fabril tentou acusar o Sporting de 'irresponsabilidade' pelo não adiamento de um jogo com o Sporting B, matéria que não é obviamente da comeptência do clube", recordam os leões, através da sua página oficial, na crónica de uma partida que o conjunto treinado por Filipe Celikkaya venceu, por 2-0, com golos de Bruno Paz (2') e Nuno Moreira (90').Recorde-se que o encontro da primeira volta, relativo à 7ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal, que deveria ter decorrido em finais de novembro de 2020, acabou mesmo por ser adiado, devido à existência de 11 casos positivos de Covid-19 no plantel barreirense. Numa primeira abordagem, o Sporting ter-se-á mostrado pouco recetivo a adiar a partida, o que levou o Fabril a insurgir-se contra os leões, através de comunicado."O SCP tem um presidente que é médico, tendo esse há dias mostrado orgulho por estar a combater a pandemia. Estranhamente ou talvez não, os restantes dirigentes deste clube desconhecem os bons ofícios do seu presidente em relação ao vírus. 'Bem prega Frei Tomás'", lia-se no comunicado do emblema da margem sul do Tejo, que terá estado na base das relações azedas entre os dois clubes.Para a história fica a vitória dos leões, que ainda não perderam no Campeonato de Portugal - 11 vitórias e 5 empates -, sofreram apenas cinco golos e seguem na segunda posição, a apenas 2 pontos do líder da Série G, o Estrela da Amadora.