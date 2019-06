Ricardo Sousa é o novo treinador do Beira-Mar, clube que carimbou esta temporada a subida ao Campeonato de Portugal e que anunciou a contratação do técnico no seu Instagram. O antigo médio, recorde-se, é um dos jogadores mais emblemáticos da história do emblema aveirense, tendo marcado o golo que deu a Taça de Portugal em 1999.





O treinador, de 40 anos, passou pela Sanjoanense, Lusitano VRSA, Anadia e Felgueiras e chega agora ao comando técnico dos aurinegros. A apresentação será na próxima terça-feira, às 19h00, no estádio Municipal de Aveiro.