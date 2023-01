Rio Maior não subiu ao relvado em Pêro Pinheiro

antecipara na véspera e a equipa do Rio Maior não compareceu ontem ao jogo da 16ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal em Pêro Pinheiro, às 15 horas. Os atletas que estão sem receber desde o início da época tomaram esta posição por considerarem não ter condições para jogar ou treinar, após reunião na sexta-feira com Joaquim Evangelista e João Oliveira, presidente e responsável jurídico do Sindicato dos Jogadores, respetivamente. Apesar dos esforços para ter uma reação de Heitor Oliveira, presidente do Rio Maior ausente do país, o dirigente manteve-se incontactável.