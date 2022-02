Rodrigo Dantas reforça Olhanense

O médio Rodrigo Dantas, que estava inativo desde o final da época passada, na qual representou o Olhanense, foi integrado no plantel às ordens do treinador italiano Carlo Perrone e já poderá dar o seu contributo aos rubronegros diante do Imortal, na próxima ronda da Série E do Campeonato de Portugal.O médio brasileiro, de 32 anos, conta com passagens por Estoril, Belenenses, Varzim, Fátima e Casa Pia.