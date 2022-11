Rui Capela deixa comando técnico do Esperança de Lagos

Rui Capela já não é treinador do Esperança de Lagos, 11.º classificado da Série D do Campeonato de Portugal, com sete pontos somados em oito jogos.Capela tinha comunicado aos responsáveis diretivos, antes do jogo com o Serpa, da última jornada, e que terminou com a derrota do Esperança de Lagos por 3-1, que iria cessar funções, por motivos pessoais e familiares, e, apesar da insistência para que alterasse essa decisão, acabou mesmo por sair.O clube algarvio procura agora um sucessor, que deverá ser anunciado nas próximas horas.