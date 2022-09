Rui Moreira reforça meio-campo do Leça FC

Rui Moreira, médio-centro de 26 anos, foi esta sexta-feira oficializado como reforço para o 'miolo' do Leça FC, equipa que milita no Campeonato de Portugal. O futebolista formado no Varzim, que já conquistou o título da segunda divisão portuguesa ao serviço do FC Porto B, em 2015/16, assinou um contrato válido até ao final da temporada.

Com percurso nas seleções jovens de Portugal (sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e sub-20), Rui Moreira prepara-se para dar um novo rumo à carreira, depois de nas duas últimas temporadas ter representado o emblema da Póvoa de Varzim.