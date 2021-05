Rui Santos após a subida do Estrela da Amadora: «Época fantástica para um clube que acabou de renascer»

Rui Santos, treinador do Estrela da Amadora, destacou o feito protagonizado pelo clube amadorense após a vitória sobre a U. Leiria (0-2), que permitiu a subida à 2.ª Liga.



"Isto é um episódio da grande longa-metragem que foi esta época - e que ainda não terminou. Ainda temos o título de campeão nacional para conquistar, mas, de qualquer maneira, é já uma época fantástica para um clube que acabou de renascer e que sobe duas vezes de divisão na mesma época. Quando os outros estavam na pré-época, nós andávamos a fazer assembleias gerais para fazer fusões e contratar alguns jogadores. Foi um processo muito difícil, mas que ainda nos deu mais gozo no final. O trabalho dos meus jogadores foi fantástico: são jovens, mas com maturidade competitiva, com compromisso, caráter e dignidade fantástica. Trabalhamos todos os dias no limite. Estamos todos muito satisfeitos, é um dia histórico para o Estrela", começou por dizer após o jogo.

"Disse aos meus jogadores na palestra que queríamos ficar na história do Estrela e não ser alguns jogadores e treinadores que passaram pelo Estrela. Merecemos esse respeito: um dia que voltemos ao Estrela, daqui a um mês, daqui a um ano ou daqui a dez anos, espero que as pessoas se lembrem de nós e que tenham a sensação de que dignificámos este grande clube que é o Estrela da Amadora. A fase final foi muito difícil, com quatro equipas muito boas. Posso dizer agora que os orçamentos não ganham jogos. União de Leiria, Vitória de Setúbal e Torreense tinham muitos jogadores que há pouco tempo jogavam na Superliga e II Liga. Nós, com um grupo de jovens, a maior parte deles desconhecidos, fizemos um trabalho fantástico", destacou.

"Hoje, o primeiro golo no primeiro minuto [nos primeiros segundos] ajudou muito, mas quero recordar que tivemos cinco oportunidades claras na primeira parte, com defesas importantes do guarda-redes da União de Leiria. Na segunda parte procurámos ter um controlo maior sobre o jogo e não arriscar tanto. Porque as finais não se jogam, ganham-se. E isto para nós era uma final. Mas aí também as melhores oportunidades foram nossas. Estamos muito satisfeitos, é um dia brilhante para todos nós. Agora, é descansar e depois começar a pensar na II Liga. Continuidade? Vamos ver, ainda não é uma situação completamente fechada. Estamos a conversar", rematou Rui Santos.