SAD do Olhanense poderá ter de sair do Estádio José Arcanjo

O Sporting Clube Olhanense vai discutir, em assembleia geral marcada para 20 de junho, às 21 horas, a cessação do contrato de arrendamento celebrado com a SAD rubronegra, impedindo esta entidade de utilizar o Estádio José Arcanjo.A ameaça não é nova, devido ao incumprimento, por parte da SAD, que não tem liquidado os valores contratualizados, e caso os sócios confiram à direção poderes para o efeito (conforme é pedido no ponto 6 da ordem de trabalhos), o clube poderá tomar medidas com vista à cessação do arrendamento.A SAD do Olhanense vai participar no Campeonato de Portugal e poderá utilizar um recinto com piso sintético, no caso o Estádio Municipal de Olhão, espaço a que já recorreu em situações esporádicas, quando o relvado do Estádio José Arcanjo estava em tratamento.Com a subida à Liga 3, recentemente festejada, o vizinho Moncarapachense terá de disputar os seus jogos em campos com relva natural e o José Arcanjo apresenta-se como a opção geograficamente mais próxima, pelo que é muito provável que o conjunto de Moncarapacho passe a utilizar aquele espaço.