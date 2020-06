SAD do Sintrense está perto de ser vendida

A SAD do Sintrense, que disputa o Campeonato de Portugal, está prestes a ser adquirida pela Objectivepodium, empresa de Diogo da Silveira (antigo presidente executivo da Navigator). Ao que apurámos, os jogadores do plantel saem todos – do grupo só continua o roupeiro – e mantêm-se apenas os elementos da equipa B. O acordo está quase fechado.