SAD do Vianense despede treinador Carlos Fernandes

Carlos Fernandes já não é treinador do Vianense. A SAD do clube minhoto decidiu mudar de técnico dois dias antes do duelo com o Salgueiros, que marca o arranque da fase decisiva do Campeonato de Portugal, na qual o clube vai lutar pela promoção à Liga 3.A decisão terá apanhado de surpresa o técnico de 44 anos que já não orientou o treino de hoje. Recorde-se que Carlos Fernandes pegou no plantel nos últimos meses da época passada e em 2022/23 terminou a Série A do Campeonato de Portugal no 1.º lugar, apurando-se para disputar a fase de subida.