Salgueiros garante que "nenhum dos presentes assistiu a qualquer agressão" ao árbitro

Árbitro caiu e disse ter sido agredido: o momento que levou à suspensão do Salgueiros-Marítimo B



Árbitro caiu e disse ter sido agredido: o momento que levou à suspensão do Salgueiros-Marítimo B

O Salgueiros emitiu este domingo um comunicado para dar a sua versão dos factos em relação à suposta agressão do seu jogador Amadu Turé ao árbitro do jogo com o Marítimo B, João Loureiro, em partida da 17ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal.Para o emblema salgueirista "nenhum dos presentes, hoje, no Complexo Desportivo de Campanhã, assistiu a qualquer agressão a algum interveniente, assistente ou agente da partida, conforme imagens já observadas", garantindo ainda que vai pedir "audiência à Federação Portuguesa de Futebol e ao seu Conselho de Arbitragem para discutir o tema"."O Salgueiros, em face dos acontecimentos ocorridos hoje, vem por este meio comunicar que não compactua com atitudes antidesportivas, condicionadoras do normal desenvolvimento de um jogo de futebol o qual se pretende que seja um espetáculo desportivo digno e atrativo para os adeptos, famílias e amantes do futebol defendendo a irradicação do fenómeno da violência no desporto.Afirmamos que nenhum dos presentes, hoje, no Complexo Desportivo de Campanhã, assistiu a qualquer agressão a algum interveniente, assistente ou agente da partida, conforme imagens já observadas, condenando a rápida propagação de informação falsa colocada a circular que por certo terá induzido, numa primeira instância, ao erro de julgamento de muita gente.O Salgueiros tem vindo a pautar a sua forma de estar com plena confiança em todos os intervenientes numa partida de futebol, tendo-se apresentado honrando a sua história, de forma respeitadora dos mais nobres princípios do desporto, não aceitando que o seu bom nome e os seus objetivos desportivos sejam colocados em causa de forma leviana ou com outro tipo de intenção que não o da verdade desportiva.Dito isto aguardamos o agendamento da data para a conclusão dos minutos em falta do desafio frente ao Marítimo B, para dentro de campo atingirmos os nossos objetivos que passam sempre pela vitória.Por último, e como não compactuamos com qualquer tipo de atitude antidesportiva, independentemente do agente desportivo, vamos solicitar uma audiência à Federação Portuguesa de Futebol e ao seu Conselho de Arbitragem, para ver discutido o tema."