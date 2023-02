Salgueiros-Marítimo B interrompido após alegada agressão ao árbitro

A receção do Salgueiros ao Marítimo B foi este domingo interrompida pelo árbitro aos 87 minutos, na sequência de uma confusão que acabou com o juiz da partida, João Loureiro, caído no relvado.

O árbitro de Viana do Castelo mostrou um vermelho direto a Amadu Turé, avançado dos salgueiristas e depois de um alegado encosto de cabeças entre ambos, o árbitro caiu ao chão. Pouco depois, apitou para o final da partida.





Árbitro caiu e disse ter sido agredido: o momento que levou à suspensão do Salgueiros-Marítimo B



Mas tarde o árbitro saiu dos balneários pelo próprio pé, entrou na ambulância e dirigiu-se para uma unidade hospitalar da cidade do Porto. Segundoapurou, não existiram problemas entre os jogadores das duas equipas.O vermelho foi mostrado logo após o golo do empate (1-1) do Marítimo B, por Dylan, de penálti. Antes, Cícero (35') tinha colocado o Salgueiros em vantagem. De referir que o avançado Turé, de 29 anos, cumpria a sua estreia depois de ter sido contratado União de Santarém e oficializado.... ontem, véspera do encontro referente à 17ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal.Fonte ligada ao clube madeirense, confirmou ao nosso jornal ter visto o avançado a encostar a cabeça ao árbitro e este, de seguida, a cair e levantar-se pouco depois. Quanto ao jogador Amadu Turé, sabe o nosso jornal, está chocado e triste com toda a situação. O avançado reconhece que que errou na atitude mas garante que não agrediu o árbitro.









