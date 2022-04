Salgueiros vai a jogo com o Leça sem treinador no banco

O Campeonato de Portugal está próximo do fim e as decisões relativas à subida à Liga 3 começam a aproximar-se. Na zona norte, o Salgueiros joga em Leça uma cartada importante nas suas aspirações, mas não vai poder contar com o novo treinador, Pedro Lomba, no banco de suplentes. O emblema de Vidal Pinheiro ainda está em litígio com Rui Amorim, treinador que deixou o clube a meio da semana, pelo que João Redondo, adjunto que transitou da equipa técnica anterior, orientará a equipa neste domingo.De acordo com informações recolhidas porjunto de fonte do clube, a saída de Rui Amorim não se deu por maus resultados desportivos, mas terá acontecido por questões disciplinares. A rescisão estava apalavrada, mas, ao que tudo indica, terá havido um volte-face no processo devido aos valores exigidos para a concretização da rescisão. Assim, Pedro Lomba terá de assistir da bancada ao jogo com o Leça.tentou contactar Rui Amorim, mas não obteve resposta até à publicação desta notícia.