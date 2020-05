Seis clubes do Campeonato de Portugal reúnem esta sexta-feira com FPF

Seis clubes participantes no Campeonato de Portugal - Fafe (Série A), Lourosa (Série B), Praiense e Benfica de Castelo Branco (Série C) e Olhanense e Real (Série D) têm uma reunião marcada para as 15 horas desta sexta-feira com responsáveis da FPF, na Cidade do Futebol, a fim de manifestarem o seu descontentamento pela solução encontrada para as promoções à 2.ª Liga.





Os clubes pretendem, de viva voz, confrontar Fernando Gomes, presidente da FPF, com um processo que consideram "nem objetivo, nem transparente e sim discriminatório", o que poderá não ser possível: num documento enviado esta quinta-feira aos seis clubes o líder federativo não figurava entre os responsáveis que estarão presentes na reunião.Ao constatarem a ausência de Fernando Gomes da lista dos participantes, alguns clubes contactaram a FPF, reforçando o pedido para que o líder federativo participe no encontro.Os seis clubes que solicitaram a reunião estavam em lugar de acesso ao playoff final quando o campeonato foi interrompido. A FPF acabou, depois, por decidir promover Vizela (Série A) e Arouca (Série B), por serem, no conjunto das quatro séries, as duas equipas com maior número de pontos.O Praiense deverá fazer-se representar na reunião por um dos outros cinco clubes, devido às limitações nas ligações aéreas entre os Açores e o continente.