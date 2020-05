Seis clubes que lutariam pelo playoff sentem-se enganados pela Federação

Fafe, BC Branco, Lusitânia Lourosa, Olhanense, Real e Praiense assinaram um comunicado conjunto onde se mostram agastados com a decisão de promoção de Arouca e Vizela à 2ª Liga e, ao mesmo tempo, enganados pela Federação que terá prometido anunciar "as datas de início dos treinos, bem como as datas e os locais onde se iriam realizar os jogos dos playoff".





Os seis clubes em causa ficaram no primeiro ou segundo lugares das quatro séries quando a competição foi interrompida por causa do novo coronavírus e seriam elegíveis a disputar o playoff de acesso à Segunda Liga.As direções do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube, da Sporting Clube Olhanense – Futebol, SAD, da Real Sport Clube – Futebol, SDUQ, Lda., da Sport Clube Praiense – Futebol, SAD, da Sport Benfica e Castelo Branco e da Associação Desportiva de Fafe, Futebol, SAD foram surpreendidas, no dia de hoje, através do comunicado oficial nº 438 emitido pela direção da FPF, com a impossibilidade de se realizar o play off de acesso à 2ª Liga, bem como com a informação de que, no respeitante à época 2019/2020, serão indicados para ascender à 2ª Liga a Futebol Clube de Vizela, Futebol, SAD e a Futebol Clube Arouca – Futebol, SDUQ, Lda.De imediato, as direções dos clubes suprarreferidos reuniram, atendendo a que tal situação contraria totalmente aquilo que lhes foi transmitido desde o início de abril pelo departamento de competições da FPF, que sempre lhes disse que aguardassem serenamente pois, em articulação com o Governo e a Direção-Geral da Saúde, a breve trecho, iriam ser anunciadas as datas de início dos treinos, bem como as datas e os locais onde se iriam realizar os jogos de playoff.Posto isto, consideram os clubes que é da mais elementar necessidade o agendamento de uma reunião conjunta com a direção da FPF, de modo a esclarecer toda esta situação pois, como bem se compreenderá, a mesma, a tornar-se definitiva, causará elevados prejuízos desportivos e económicos aos clubes signatários.Os signatários:Lusitânia de Lourosa Futebol ClubeSporting Clube Olhanense – Futebol, SADReal Sport Clube – Futebol, SDUQ, Lda.Sport Clube Praiense – Futebol, SADSport Benfica e Castelo BrancoAssociação Desportiva de Fafe, Futebol, SADA Direção2 de Maio de 2020