Semedo e Carlitos são os primeiros reforços do Olhanense

O defesa Carlitos (ex-Alverca) e o médio Semedo (ex-Onisilos, Chipre) são os primeiros reforços anunciados pelo Olhanense para a época 2021/22, tratando-se, em ambos os casos, de regressos ao emblema de Olhão.





Carlitos, de 32 anos, é internacional angolano e passou pelo Olhanense em 2019/20. Formado na Oliveirense, onde chegou a sénior, representou o Paços de Ferreira antes de cumprir um longo ciclo em Angola, ao serviço do Recreativo Libolo, Bravos do Maquis e Interclube, voltando a Portugal através do Olhanense.Semedo, internacional cabo-verdiano de 33 anos, chegou a sénior no 1º Dezembro e representou Futebol Benfica, Pinhalnovense, Portimonense, Marítimo, Olhanense (na primeira metade da época 2014/15), Gil Vicente, Feirense, Apollon Limassol (Chipre), Suduva (Lituânia), Leixões, Sporting da Covilhã, Vilaverdense e Onisilos (Chipre).O Olhanense, que vai competir no Campeonato de Portugal, anunciou recentemente várias mudanças na sua estrutura e terá como treinador o italiano Carlo Perrone.