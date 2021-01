«Sensação de impotência que me gela o corpo»: a mensagem emocionada de um dos capitães do Alverca

Luís Pinto, um dos capitães do FC Alverca, deixou uma mensagem emocionada em homenagem a Alex Apolinário, jovem de 24 anos que faleceu esta quinta-feira, depois de ter caído inanimado no relvado no jogo do último domingo com o União de Almeirim.





"A dor, a 'raiva', a apatia, a falta de força, a desilusão, o desespero, a agonia, a desmotivação e, esta sensação de impotência que me gela todo o corpo, vão fazer de mim uma pessoa muito mais forte!!! Precisamos que Deus nos conforte enquanto teu familiar Alex! És família de sentimento porque tu és, e sempre serás o nosso meninoUm misto de sensações levam-me a pensamentos muito além...Mas uma coisa te digo, ao invés de desistir porque me passa pela cabeça, deixar tudo e sossegar o corpo e a mente na minha casa tranquilo, junto da minha família! Mas deixaria a minha outra família órfão dos meus princípios... Então, sendo assim, meu 'filho' Alex, eu, e toda a tua família, vamos lutar com todas as forças, sempre com humildade e respeito por todos, para concretizar aquele teu sonho que tu me confidenciaste no carro antes de irmos para o hotel! Lembras-te? Porque não faz parte do meu caráter, vou resistir e vou em frente meu querido 'filho' Alex.Conforta-nos Deus e aceita o Alex porque ele é bom menino!PS: Obrigado de coração, a todos pelas SMS e chamadas .E peço desculpa por não estar disponível para falar neste momento.Vai em paz meu guerreiro", escreveu o jogador dos ribatejanos no Facebook.