Série B: Sp. Espinho assume liderança e Lusitânia Lourosa garante o playoff

Com quase 11 mil pessoas no Estádio do Bolhão – e vários adeptos forasteiros não conseguiram entrar por razões de segurança –, o Sp. Espinho conseguiu uma importante vitória frente ao Lusitânia Lourosa (2-0) para assumir a liderança da Série B. Ainda assim, mesmo a perder, a equipa visitante também teve motivos para festejar, uma vez que garantiu o playoff. Como? É que o Gondomar (3º com menos três pontos do que a dupla da frente) perdeu com o Marítimo B e tanto o confronto direto com os gondomarenses como o mini campeonato entre os três seriam sempre favoráveis ao Lusitânia.

Num grande ambiente, os tigres fizeram uma grande segunda parte, coroada com os golos apontados por Jaime Poulson e Luka, enquanto o Lusitânia se queixou de um penálti por assinalar – mão de João Pinto – na primeira metade. Certo é que Vítor Braga, guarda-redes dos locais, nada teve que fazer após o intervalo, enquanto os tigres insistiam e até estiveram mais perto do 3-0 do que de poderem sofrer o empate.

Para os forasteiros, tratou-se do ponto final numa série de 27 jogos sem perder e do adeus à liderança, enquanto o Sp. Espinho assume a dianteira e fica em posição privilegiada para também chegar ao playoff. Caso o Gondomar não supere o Águeda, as contas ficam logo resolvidas, mas os tigres só dependem de si: basta um empate em casa do Gafanha, que luta para não descer, para sonhar com a 2ª Liga.



Autor: Rui Giro