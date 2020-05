Sertanense: Natan Costa sucede a José Bizarro no comando técnico

Natan Costa vai treinar o Sertanense em 2020/21, sucedendo no cargo a José Bizarro, que, como Record noticiou, não chegou a acordo para a renovação de contrato. A opção do presidente Paulo Farinha recaiu em "alguém que conhece bem os cantos à casa e a mística do Sertanense".





Natan Costa, de 41 anos, que vem de duas épocas e meia bem conseguidas no Oleiros, também do Campeonato de Portugal - saiu em novembro por "razões estritamente pessoais, que nada têm a ver com futebol", como foi esclarecido na altura pelas partes -, regressa ao emblema da Sertã, onde esteve sete épocas, sendo que apenas em 2015/16 assumiu o comando da equipa, numa situação crítica na fase de permanência do Campeonato de Portugal.Como preparador físico e treinador adjunto trabalhou no Sertanense com nomes como Eduardo Húngaro, João Sousa e Sérgio Gaminha.