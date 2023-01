Sindicato critica Rio Maior

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com ordenados em atraso, o plantel do Rio Maior cumpriu a ameaça e faltou ao jogo em Pêro Pinheiro. O presidente do Sindicato dos Jogadores lamenta a situação e critica Heitor Oliveira, um dos líderes da SAD, por ainda não ter apresentado soluções.

“Da minha parte não merece qualquer confiança. Falhou connosco e também com os jogadores”, disse Joaquim Evangelista a Record. Depois de notar que “os jogadores têm de resolver o futuro”, o dirigente garantiu: “Também não vão comparecer ao próximo jogo. Vai confirmar-se a desistência e depois podem assinar por outros clubes. Não podem continuar nesta situação vulnerável. Não recebem, nem jogam”, disse o líder do Sindicato que, recorde-se, está dar apoio aos atletas, com a FPF, depois de ter sido acionado o fundo de garantia salarial.