Sócios do Estrela aprovam fusão com o Sintra Football em assembleia geral

O Estrela da Amadora vai mesmo disputar o Campeonato de Portugal na próxima temporada. Os sócios do emblema amadorense aprovaram este sábado, em assembleia geral, com 92 por cento dos votos a favor - apenas oito contra -, a fusão com o Sintra Football, que disputou a Série D do terceiro escalão em 2019/20. Assim, e com a criação de uma SAD, a nova equipa irá chamar-se Club Football Estrela da Amadora e saltará diretamente da 3ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, ficando mais perto do regresso aos campeonatos profissionais.





Segundo as informações recolhidas por, os novos investidores do Estrela já fizeram uma primeira proposta de compra do Estádio José Gomes, na Reboleira. O objetivo passa por utilizar essa verba para compensar os funcionários do extinto Estrela da Amadora.Como o nosso jornal já escreveu, Rui Santos será o treinador, Sérgio Levita ocupará o cargo de team manager e Dinis Delgado vai acumular o cargo de diretor desportivo com o de administrador da SAD. Marco Ferreira será o diretor executivo de uma sociedade que, ao que tudo indica, terá como presidente André Geraldes, ex-team manager do Sporting e antigo CEO da SAD do Farense. O objetivo será colocar o Estrela de novo nos campeonatos profissionais.