Subida pode ser em playoff de 16

Um playoff entre 16 equipas do Campeonato de Portugal pode ser a solução encontrada da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para definir os dois clubes promovidos à 2ª Liga em 2020/21.A confirmar-se, entrariam no playoff, a disputar na Cidade do Futebol e com portas fechadas ao público, os atuais quatro primeiros classificados de cada série: Vizela, Fafe, V. Guimarães B e Sp. Braga B (Série A); Arouca, L. Lourosa, Sp. Espinho e Leça (B); Praiense, BC Branco, Anadia e Sertanense (C); Olhanense, Real, Alverca e Louletano (D).