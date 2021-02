Técnico Alexandre Santos deixa Alverca

Alexandre Santos já não treinador é do Futebol Clube de Alverca. O treinador português, de 44 anos, não resistiu à derrota dos ribatejanos na casa do União de Santarém (3-2) na última jornada do Campeonato de Portugal, deixando a equipa na segunda posição da classificação da Série F. O Alverca soma 24 pontos em 11 jornadas, estando a dois do líder Torreense.





Com o responsavel técnico saem também dos ribatejanos Emanuel Pinheiro e Fábio Santos.