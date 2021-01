«Tens a força que é preciso»: o apoio dos companheiros de equipa a Alex Apolinário

Os jogadores do Alverca João Freitas e Luís Pinto deixaram mensagens de apoio a Alex Apolinário, jogador que este domingo caiu inanimado no relvado durante o jogo com a União Almeirim.





"Quero voltar a abraçar-te assim. Tenho muita esperança na tua recuperação porque hoje te agarraste à vida e lutaste por ela com a força de um guerreiro! Admiro-te por muitas coisas, mas acima de tudo, pelo bom homem que és. Puro e humilde! Estamos à tua espera... a nossa e a tua família. As minhas energias estão contigo. Força meu menino", escreveu João Freitas.Também Luís Pinto deixou uma mensagem ao companheiro de equipa: "Vais fintar tudo e todos, para novamente estares connosco meu filho! E, sim...! Tu tens a força que é preciso para rapidamente estares com a tua família! Eu creio. Força meu filhote", pode ler-se na sua conta de Facebook.