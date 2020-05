Tiago Maia é o primeiro reforço para 2020/21

O Louletano garantiu o primeiro reforço para a campanha 2020/21, o guarda-redes Tiago Maia, de 27 anos, que nas últimas quatro épocas representou o Praiense.





Formado nas escolas do FC Porto, Tiago Maia representou, como sénior, Santa Clara, Espinho e Olhanense, antes de ingressar no Praiense.O Louletano, quarto colocado na Série D do Campeonato de Portugal, procura treinador, depois de ter anunciado que Zé Nando não continuará no comando da equipa.