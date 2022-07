Tirsense renovado e muito ambicioso para 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tirsense renovado e muito ambicioso são as linhas mestras da época 2022/23. Depois de na temporada transata ter conseguido garantir a manutenção com dificuldades, a equipa dos jesuítas apostou numa total renovação do grupo de trabalho.

Álvaro Madureira foi o treinador escolhido, Pedro Queirós terminou a carreira de jogador e assumiu a função diretor desportivo e quanto ao plantel, 17 são os jogadores já conhecidos.

Renovaram os guarda-redes Rui Neves e Lucas Sá, os defesas Manu, Tomás Oliveira, Gonçalo Cardoso e Gil, os médios João Pedro, Diogo Gonçalves e Nuno Campos, os avançados Miguel Silva, Julio Alves e Kiko Costa.

Foram contratados Diogo Outeiro (ex-Sousense), Gil (ex-Foz), Luis Neves (ex-Leça), Sergiy Syzyi e André Fontes, ambos provenientes do Vila Real.

Quem poderá ser reforço do Tirsense nos próximos dias é o guarda-redes Gustavo Galil, do Leça.