Tocantins: «O Torreense vive momentos maravilhosos»

Gustavo Tocantins transferiu-se esta temporada para o Torreense e vai ajudando a formação de Torres Vedras a alcançar o primeiro lugar da Série F do Campeonato de Portugal. A análise do avançado ao desempenho da equipa é boa.





"A nossa equipa está a viver momentos maravilhosos, mas sabemos que ainda não ganhámos nada. Temos de manter a vontade de vencer e a determinação no nível máximo para que possamos conseguir os nossos objetivos na temporada", vincou o brasileiro, de 25 anos, que apontou o golo da equipa de Filipe Moreira diante do Loures, já nos descontos da última partida."Foi um golo decisivo e muito necessário para garantir a nossa vitória diante de um adversário muito difícil. É sempre bom marcar golos importantes, mas o mais importante é vencer as partidas e conquistar os pontos", sublinhou o jogador que conta cinco golos em 16 encontros em 2020/21.