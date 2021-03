Tocantins: «Pude fazer história pelo Vilafranquense e o pensamento no Torreense é igual»

Gustavo Tocantins fez um dos quatro golos (4-0) na vitória do Torreense diante do Lourinhanense e quer voltar a fazer história, depois de ter ajudado o Vilafranquense a subir pela primeira vez na história à 2ª Liga em 2019.





"Todos os jogadores têm o sonho de fazer história pela equipa que joga. Pude fazer história no Vilafranquense e isso deixa-me feliz. Quando cheguei ao Torreense, o pensamento também era igual e hoje estamos muito perto de conquistar o apuramento para a próxima fase. Espero também deixar o meu nome marcado na linda história do Torreense", reiterou o avançado em declarações à assessoria de imprensa que milita no líder da Série F.O dianteiro brasileiro, de 25 anos, anteviu "duas finais pela frente", frente a Caldas e Alverca, precisamente o atual segundo classificado da Série F do Campeonato de Portugal."Sempre que faço um golo tenho um sentimento maravilhoso. Nós estamos em numa altura da competição em que o importante, na verdade, são as vitórias. Se puder fazer golos para nos ajudar a vencer, é muito especial, mas o objetivo principal é procurar ganhar. Temos duas finais pela frente e vamos tentar vencer e selar o apuramento", vincou o jogador que também passou pelo Estoril em Portugal.