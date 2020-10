Torreense oficializa a contratação de Wilson Santos (ex-Vilafranquense)

Wilson Santos foi oficializado como jogador do Torreense esta quarta-feira até ao final da temporada. O avançado brasileiro de 26 anos era um jogador livre desde que havia findado contrato com o Vilafranquense em julho, após ter sido um jogador decisivo na subida inédita à 2ª Liga da equipa que está agora no segundo escalão profissional.





Em Torres Vedras, Wilson vai agora reencontrar o técnico Filipe Moreira, que comandou precisamente o Vilafranquense na ascensão ímpar no Campeonato de Portugal. Na equipa do Oeste vai também rever alguns antigos colegas de há poucos meses, nos ribatejanos: Gustavo Tocantins, Silas e Ragner.O Torreense soma uma vitória no único jogo no Campeonato de Portugal (4-0 ao Fátima) e outros dois triunfos na Taça de Portugal.