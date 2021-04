Torreense responde ao Alverca: «Acusações gravíssimas, falsas e desrespeitosas»

O Torreense publicou esta quinta-feira um comunicado, no qual repudia a tomada de posição do Alverca, que acusou o clube de Torres Vedras de ter violado o protocolo de saúde, depois de terem sido revelados 17 casos de Covid-19 nos torreenses e dois no seio da equipa ribatejana. As duas formações encontraram-se no passado domingo, em jogo da última jornada do 1.ª fase do Campeonato de Portugal, e terá sido aí que o contágio se deu.





O clube do Oeste defendeu-se das acusações, que aponta como "gravíssimas, falsas e desrespeitosas" e diz estar de consciência tranquila. "O Torreense cumpre com todas as regras e, ao longo da época, raros foram os episódios em que teve atletas e/ou elementos do staff técnico infetados com Covid-19, tendo sido testado recentemente, de acordo com as instruções da FPF, todo o plantel, bem como a equipa técnica, sem qualquer resultado positivo. Desta vez, como a tantos outros noutras situações, calhou-nos a nós testar positivo, mas alegar que a origem do foco em equipas alheias foi nossa é no mínimo um atentado à inteligência de todos", pode ler-se.O emblema de Torres Vedras revelou ainda estar à procura de soluções, em conjunto com outras entidades, para conter o vírus no futebol, de forma a salvaguardar o enquandramento normal do Campeonato de Portugal, que entra agora numa fase de acesso à Liga Sabseg e à Liga 3.Num momento particularmente delicado da nossa vida e de toda a sociedade em geral fomos ontem confrontados com um comunicado do nosso adversário onde constam acusações gravíssimas, falsas e desrespeitosas para com a nossa instituição, os nossos atletas, a nossa equipa técnica e todos os nossos sócios e adeptos.As nossas forças e energias estão focadas na recuperação dos nossos atletas e na contenção do vírus, porém não podemos deixar de lamentar e repudiar veementemente quem tenta tirar proveito próprio a partir do infortúnio alheio, recorrendo para isso a afirmações falsas e caluniosas com o objetivo único de justificar as suas frustrações.O Torreense cumpre com todas as regras e, ao longo da época, raros foram os episódios em que teve atletas e/ou elementos do staff técnico infetados com Covid-19, tendo sido testado recentemente, de acordo com as instruções da FPF, todo o plantel, bem como a equipa técnica, sem qualquer resultado positivo.Desta vez, como a tantos outros noutras situações, calhou-nos a nós testar positivo, mas alegar que a origem do foco em equipas alheias foi nossa é no mínimo um atentado à inteligência de todos.Perante tais afirmações, reiteramos a nossa tranquilidade quanto ao cumprimento escrupuloso de todas as regras impostas pela FPF e pelo Delegado de Saúde Local e recorreremos aos meios regulamentares, legais e judiciais ao nosso dispor na defesa do bom nome do Sport Clube União Torreense, dos nossos dirigentes, dos nossos atletas, da nossa equipa técnica e dos nossos sócios e adeptos.Mais se informa que estamos, em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol, com as Equipas adversárias no campo, com a Delegação de Saúde e demais entidades, a procurar soluções de contenção do vírus e salvaguarda da saúde dos nossos atletas e de todos os intervenientes, assim como no sentido de manter a competição dentro do enquadramento normal.Por último fazemos votos de rápida recuperação para todos os que, como os nossos atletas, se encontram nesta situação.Da nossa parte desejamos que alcancem o conforto e esperança necessárias para as suas famílias e que AMANHÃ seja um dia livre da pandemia e de hipocrisia.JUNTOS VENCEREMOS, TAMBÉM, A COVID-19!