Tozé Marreco é o novo treinador do Oliveira do Hospital

Depois da experiência nos juvenis da Académica Tozé Marreco vai assumir pela primeira vez uma equipa sénior e foi esta quinta-feira apresentado como novo treinador do Oliveira do Hospital, emblema que disputa o Campeonao de Portugal.

"A aposta numa equipa técnica jovem e ambiciosa será a linha de continuidade do projeto que o FCOH tem tido nos últimos anos", justificou o clube do distrito de Coimbra na sua página de Facebook dando as boas-vindas a Tozé Marreco, que terá como adjuntos Hugo Vaz, Tiago Gonçalo e Cristiano Martins.



Com 32 anos, o antigo avançado terminou a carreira de jogador no final da época passada no Lusitânia de Lourosa. Recorde-se que na temporada 2014/2015 Tozé Marreco foi uma das figuras da subida do Tondela à Liga NOS e da conquista do título da 2.ª Liga como melhor marcador da prova.