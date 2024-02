Treinador do Moncarapachense agredido no final do jogo com o Elvas

O treinador do Moncarapachense foi agredido este domingo, no final da partida com O Elvas, por um elemento próximo da equipa da casa, a contar para a série D do Campeonato de Portugal. José Bizarro, que sofreu ferimentos no rosto, e ficou com os óculos partidos, foi levado para o hospital de Elvas, avança o Correio da Manhã.



Em declarações a Record, o treinador de 54 anos garante que irá "até às últimas consequências". "Há imagens do que se passou e agirei em conformidade", garantiu.



"Comemorei a vitória apontando na direção da zona onde se encontravam dirigentes e pessoas afetas ao Moncarapachense, e o árbitro, muito pressionado, considerou que eu estava a provocar os adeptos locais e expulsou-me. Instantes depois, fui agredido a soco, de forma completamente inesperada, por um responsável do Elvas", relatou Bizarro.



O responsável pelo conjunto de Moncarapacho foi assistido no hospital de Elvas. "Não sofri lesões graves e passaram-me um medicamento para as dores", disse, adiantando ainda que lhe partiram os óculos. O treinador não viajou com a equipa no regresso ao Algarve, seguindo na companhia do presidente do clube, Nemésio Martins, devido à necessidade de assistência hospitalar.



"Tenho um longo percurso no futebol e é a primeira vez que me acontece algo assim, num episódio deplorável, e não deixarei de ir até às últimas consequências, pois, apesar de o autor da agressão ter desaparecido do local instantes depois, as imagens são claras", garante José Bizarro.



O Moncarapachense está ao lado do treinador. "Prestaremos todo o apoio necessário, com vista ao apuramento de responsabilidades", garantiu o dirigente João André, esclarecendo que "não restam dúvidas de que o agressor é um dirigente do Elvas, pois tinha uma credencial de diretor de segurança".



Do lado do Elvas, Ricardo Sereno, administrador da SAD, descreveu a atitude do José Bizarro como "gestos provocatórios", mas admitiu a agressão e frisou: "Repudiamos qualquer tipo de violência no desporto. Internamente vamos averiguar tudo o que se passou no final da partida."



A PSP fez o expediente sobre os acontecimentos, identificou os intervenientes e irá informar o Ministério Público da ocorrência.