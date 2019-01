Três reforços sul-americanos no Louletano para evitar a descida

O médio brasileiro Geovane (20 anos, emprestado pelo São Paulo) e o avançado uruguaio Juan San Martín (24 anos, ex-Manta, do Equador) são reforços já ao dispor do treinador do Louletano, João Pedro Brás e, em breve, o clube algarvio, colocado em posição delicada na Série D do Campeonato de Portugal, contará também com o avançado brasileiro Diego Gonçalves (24 anos, ex-Ventforet Kofu, do Japão, emprestado pelo Internacional de Porto Alegre).Geovane é apontado como uma promessa da base do São Paulo e vestiu a camisola da seleção brasileira nos escalões de formação, estando presente no Mundial sub-17 de 2015, disputado no Chile (atuou em quatro jogos, sempre como titular). Já Juan San Martín regressa a Portugal, onde entrou pela porta do Benfica, em 2012/13, integrando a equipa de juniores dos encarnados. Já como sénior representou Farense, Central Español (Uruguai), Louletano e, desde o último verão, Manta (Equador). Diego Gonçalves, esperado em breve em Loulé, também conhece o futebol português, pois em 2013/14 representou Olhanense e Atlético.Estas contratações visam dotar o plantel de melhores argumentos na luta pela permanência, podendo chegar mais jogadores nas próximas semanas. Entretanto, o defesa-esquerdo Lucas Franco (regressou ao Brasil) e o avançado Canina (ingressou nos sub-23 do Cova da Piedade) deixaram de fazer parte do plantel do Louletano.