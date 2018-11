U. Leiria-Vilafranquense, 1-1: Maycon garantiu mais um ponto em embate de candidatos

A União de Leiria e Vilafranquense empataram em jogo antecipado da nona jornada da Série C do Campeonato de Portugal. João Vieira abriu o ativo ainda na primeira parte e Maycon fixou o resultado final já nos 'descontos' da partida.A primeira ocasião de perigo surge pela cabeça de João Freitas. Aos 7 minutos, o central do Vilafranquense não consegue dar o melhor seguimento a um livre lateral apontado por Luís Pinto, já depois de o guardião leiriense falhar na saída dos postes. Dez minutos volvidos, os da casa protagonizaram o primeiro lance de perigo após canto, com João Miguel a cabecear à entrada da pequena área para Nélson Pinhão defender in extremis.Se esteve bem aos 17', aos 33' 'borrou a pintura'. Pinhão tentou pontepear a bola para a frente, com tempo e espaço para o fazer, mas acabou por acertar mais na relva do que no esférico. A bola ficou jogável na área e apareceu João Vieira para fazer o 1-0 perante uma baliza escancarada.Aos 41', Pinhão redimiu-se com uma grande defesa. O guardião vilafranquense esticou-se todo e defendeu para a trave um corte defeituoso de Maycon após cruzamento da esquerda.O Vilafranquense entrou determinado a dar a volta ao texto, com mais bola, após o intervalo, com Lucas Morelatto (51') e Wilson (53') a chutarem fora da área. O guardião da U. Leiria viu apenas o perigo ser relativo.As oportunidades escassearam no segundo tempo apesar da equipa de Vasco Matos se acercar mais vezes da baliza de Wilson Soares. Os ribatejanos arriscaram tudo e lograram alcançar o empate perto do final da partida. O recém-entrado Pedro Garcia evoluiu bem pela direita, cruzou largo para Maycon aparecer a concluir de cabeça para o fundo das redes. O central brasileiro marcou pela segunda semana seguida, garantindo um ponto à formação de Vila Franca de Xira nas duas ocasiões. No último domingo apontou, também de cabeça, o golo do empate ante o Anadia, no Cevadeiro.Desta feita, o Vilafranquense sobe à liderança à condição da Série do Campeonato de Portugal com 21 pontos mesmo que este tenha sido o quarto jogo sem vencer para os ribatejanos. O Sintrense segue no segundo posto, com os mesmos pontos mas menos um jogo, enquanto que a U. Leiria segue, para já, em terceiro lugar, com 20 pontos.9ª jornada no Estádio Municipal de LeiriaWilson Soares; João Dias, Bruno Miguel, João Miguel (Leonel Olímpio 80') e Tiago Cerveira; Maks e Pepo (Nikolaesh 83'); Kah (Caminata 63'), Ulisses, Ernest e João Vieira.Nélson Pinhão; Marco Grilo, Maycon, João Freitas e China; Izata, Lucas Morelatto (Pedro Garcia 77') e Ragner; Wilson (Daniel Almeida 90'+6), Igor Villela (Janú 66') e Luís Pinto.João Vieira (33') e Maycon (90'+5)