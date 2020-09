U. Madeira argumenta falta de parecer das autoridades de saúde para poder jogar

O União SAD não compareceu ao jogo que estava agendado para ontem, às 16 horas, no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal. O adversário, que viajou desde Vila Real, esteve no recinto de jogo desde as 13h30, bem como, a equipa de arbitragem chefiada por João Costa (Porto). Após os habituais 30 minutos depois da hora agendada para o começo da partida, abandonaram o recinto do jogo que não se efetuou.





Os responsáveis unionistas argumentam que tentaram chegar a acordo com os transmontanos para o adiamento da partida mas que estes não acederam. Invocando um parecer das autoridades de saúde madeirenses, revelaram que o sintético ainda não estaria licenciado pelo IA Saúde da Madeira, de forma a que se pudesse disputar o jogo, relativo à primeira jornada do Campeonato de Portugal, série C.sabe que não está prevista nenhuma vistoria ao campo onde deveria ter acontecido a partida, pelos responsáveis da saúde na Madeira. Por outro lado, segundo também apurámos, os unionistas já deviam ter apresentado um plano de contingência para o local, face ao momento de pandemia COVID-19 que se vive e o mesmo também não terá sido feito, ao contrário, por exemplo, do que fez a AD Camacha, outra formação madeirense que também disputa a prova, mas que até começou a competição fora de portas.Resta agora aguardar pelo esclarecimento da Federação Portuguesa de Futebol, que no seu site oficial, dava o encontro como adiado. Os responsáveis do Vila Real argumentam que a FPF lhes deu luz verde para viajar até ao Funchal e reclamam a vitória na partida.