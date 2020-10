U. Madeira garante mais dois reforços

O União SAD continua a preparar a sua estreia no Campeonato de Portugal, onde este domingo defronta em Amarante, o emblema local, em partida a contar para série C da competição. Os madeirenses garantiram mais dois reforços no dia de hoje. O colombiano Bryan Ibarguen Palencia, um médio de 21 anos, é uma jovem promessa do seu país, vai estar nos azuis e amarelos através de uma parceria com um grupo sul-americano, o Grow Sports, que parece apostado em ajudar o emblema unionista e promover alguns dos seus ativos. A chegada à Madeira, deste futebolista está prevista para o próximo dia 6 de outubro.





O experiente médio Ruben Andrade está de volta ao União e também assinou um compromisso com a SAD azul e amarela. Este médio ofensivo que também pode atuar como extremo, de 38 anos, esteve nas últimas quatro temporadas a representar a AD Camacha, regressando aos unionistas de onde tinha saído na temporada de 2015/16, sendo um voltar às origens da sua formação e do seu único clube até então.Os responsáveis do União conseguiram através desta parceria sul-americana garantir uma série de reforços que nos próximos dias irão chegar ao Funchal. Assim, para a baliza chega o italiano Lucas Hugo Soto, enquanto da Colômbia virão Dylan Grass (médio), Juan Anillo (defesa), Miguel Macucchi (médio) e Miguel Cuadros (médio). No Congo, os unionistas garantiram o defesa Dibekou Dorvel e o avançado Yann Mokombo. Por último, David Afatchao, chega do Togo, sendo mais um reforço para linha média madeirense.