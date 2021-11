Um mês para salvar o U. Madeira: unionistas na antecâmara de uma "morte anunciada"

A direção do popular "União da bola" esteve reunida ontem à noite, visando o tomar de algumas medidas e decisões que contribuam para o salvar de um histórico emblema madeirense que está na antecâmara de uma "morte anunciada". Para além dos membros diretivos, liderados por Sérgio Nóbrega e que estão demissionários, embora assegurando ainda a gestão do clube, marcou também presença enquanto convidado, Emanuel Alves, que já fez parte dos corpos de dirigentes, mas demitiu-se, sendo recentemente falado para um regresso como futuro presidente.No final dessa reunião ficou decidido marcar uma sessão de esclarecimentos aos sócios, num prazo de oito dias, para além de aguardar 30 dias, de forma a ser possível aparecer uma solução válida que permita a continuidade da instituição, sendo que este prazo fecha em 15 dias, permitindo a respectiva apreciação.Se não surgir nenhuma solução válida, será a própria direção a pedir o encerramento e liquidação do clube. Caso isso venha acontecer, cenário mais do que provável, será uma liquidação dolosa para as direções anteriores, aquelas que criaram o passivo. Recorde-se que entre clube e SAD, há um total de 12 milhões de euros de dívidas, cabendo cerca de sete milhões ao Clube Futebol União e o restante à SAD azul e amarela.A AD Camacha está solidária com a situação vivida pelos atletas do União SAD. Através do seu presidente, Ricardo Miranda, o clube disponibilizou ajuda aos futebolistas continentais que ainda estão na Madeira, oferecendo refeições, banho quente diário e ainda as instalações da lavandaria para poderem lavar a roupa pessoal. Esta solução surgiu após uma troca de mensagens entre o treinador dos unionistas Bruno Fernandes e o capitão da formação camachense.Ontem, o futebolista Nuno Trindade, através do seu empresário, já recebeu a desvinculação assinada, para poder representar outro clube, enquanto os restantes jogadores que ainda estão no Vale Paraíso, receberam um documento da administração da SAD, mas que ainda estão a avaliar se está em condições legais, em termos jurídicos e devem consultar o advogado do Sindicato de Jogadores.