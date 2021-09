União da Madeira exige regresso à I Liga

O União está já a trabalhar para um eventual regresso à I Liga, face à possível despromoção do Moreirense, caso a turma de Moreira de Cónegos venha a ser penalizada por corrupção desportiva. Os advogados unionistas estão atentos à situação e esperançados que a Federação Portuguesa de Futebol siga o exemplo do que aconteceu ao Boavista, com os boavisteiros a serem promovidos ao escalão principal.





Os azuis e amarelos irão reclamar de igual modo uma indemnização de cerca 40 milhões de euros, face a perdas de direitos televisivos, apoios do Governo Regional e outros patrocinadores.Em causa está um processo de corrupção desportiva na temporada de 2018 e de nada valeu o recurso apresentado pelo Moreirense, que viu o Tribunal da Relação do Porto indeferir esse mesmo recurso, relativamente a alegados subornos efetuados a seis jogadores do Santa Clara e da Naval, na luta pela promoção ao principal escalão do futebol português.