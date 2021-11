União da Madeira falta a jogo: futebolistas sem equipamentos e sem ordenados

O vazio diretivo no União da Madeira levou o clube a um ponto de rotura. O jogo desta manhã frente ao Merelinense, em atraso da 4.ª jornada da Série A do Campeonato de Portugal, acabou por não realizar-se por falta de condições, nomeadamente a ausência dos próprios equipamentos de jogo.Os jogadores alegam só ter recebido esta época o vencimento de agosto e lamentam as "condições deploráveis" em que vivem. Recorde-se que o União da Madeira, agora orientado pelo antigo jogador Bruno Fernandes, esteve na 1.ª Liga em 2015/16, mas daí para cá a queda foi vertiginosa. É último da sua série, com 1 ponto somado em 7 jogos, 3 golos marcados e 26 sofridos.