União da Madeira oficializa Francisco Dias como treinador

O União da Madeira oficializou esta quinta-feira a contratação de Francisco Dias para treinar a sua equipa principal.





O técnico era até ontem adjunto da seleção principal da Guiné-Bissau, tendo passado pelos escalões de formação do Salgueiros, do Monaco e do Milan.Os responsáveis unionistas, recorde-se, anunciaram esta quarta-feira a saída de João Paulo Câmara da liderança da equipa, desmentido que tal facto tenha a ver com a ausência do treinador na última jornada disputada fora de portas, frente ao Paredes.O até então líder dos azuis e amarelos ficou na Madeira face a um compromisso familiar, tendo sido aceite este pedido de dispensa do encontro.