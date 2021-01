União de Almeirim reage à situação de Alex Apolinário: «Neste momento somos um só clube»

"Neste momento somos um só Clube. O atleta do FC Alverca, Alex Apolinário, sofreu uma parada cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e com os amigos do Alverca", pode ler-se na mensagem que a União de Almeirim publicou na sua conta de Instagram.





Este domingo, ao minuto 27 do jogo da Serie F do Campeonato de Portugal, Alex Apolinário caiu inanimado. O futebolista foi de imediato assistido pelas equipas médicas no relvado, tendo sido posteriormente transportado para o hospital. Sem condições de continuar, o jogo não foi retomado.