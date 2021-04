V. Setúbal 'contrata' Zlatan Ibrahimovic com a ajuda de José Mourinho

O V. Setúbal "oficializou" nas redes sociais a contratração de Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco do Milan, de 39 anos, que atualmente se encontra ao serviço da sua seleção.





O Vitória confirma que chegou a acordo para as próximas duas temporadas com o Enorme Zlatan Ibrahimovic ! "O... Publicado por Vitória Futebol Clube em Quinta-feira, 1 de abril de 2021

E como é que um jogador como 'Ibra' acede jogar no Campeonato de Portugal? Porque hoje é dia 1 de abril e, além de ser permitido mentir, ninguém é impedido de sonhar..."O Vitória confirma que chegou a acordo para as próximas duas temporadas com o Enorme Zlatan Ibrahimovic. 'O Vitória não contratou o Zlatan, o Zlatan é que escolheu o Vitória'. Ibrahimovic mencionou, ainda, que está entusiasmado por provar o choco frito de que o José Mourinho tanto lhe falou enquanto esteve sob a sua orientação", pode ser-se na bem humorada comunicação do clube, escrita também em inglês e em sueco.