Vidago vai jogar no Campeonato de Portugal

A Associação de Futebol de Vila Real tornou público hoje que convidou o Vidago Futebol Clube a participar no Campeonato de Portugal na época 20/21, para ocupar a vaga deixada pela equipa satélite de Chaves.





O Chaves Satélite anunciou a desistência do Campeonato de Portugal na quinta-feira, abrindo vaga ao Vidago FC que ocupava o segundo lugar da Divisão de Honra, cancelada devido à pandemia de covid-19.Após o Mondinense Futebol Clube ter visto o acesso garantido ao Campeonato de Portugal, através do mérito desportivo, seguindo as diretrizes da FPF, é agora convidado o Vidago Futebol Clube, equipa que se encontrava em segundo lugar, aquando da paragem forçada do campeonato distrital da AF Vila Real.Através de um comunicado, divulgado hoje, a Associação de Futebol de Vila Real Convidou o Vidago Futebol Clube e nessa publicação podia ler-se que na sequência da formalização da desistência por parte do Grupo Desportivo Chaves de participar no Campeonato de Portugal 20/21, competição para a qual tinha garantido acesso e atendendo ao disposto do artigo 14.º, n.º 4 do Regulamento da Prova: "No caso da vaga a ser preenchida dizer respeito a clube que se tenha mantido ou descido ao Campeonato de Portugal, é convidada a indicar um outro clube, que se tenha classificado até ao 4º lugar da principal competição distrital, a associação distrital ou regional do clube que deu origem a preenchimento da vaga."sabe que o estádio já foi vistoriado e, ao que conseguimos apurar, nem tudo está de acordo com a regras, mas o Vidago vai esgotar todas as hipóteses para poder jogar no seu reduto. Vítor Gamito, jovem treinador flaviense de 31 anos, considera esta promoção "um desafio, quer para mim quer para o clube, mas estamos preparados e vamos começar a construir o plantel nos próximos dias", disse o técnico que aguarda apenas a confirmação da inscrição por parte da FPF.