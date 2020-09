Vila Real e árbitro estiveram 40 minutos no relvado: jogo com União SAD não se realizou

O encontro entre União SAD e SC Vila Real, que estava marcado para as 16 horas deste domingo a contar para a 1.ª jornada da Série C, acabou mesmo por não se realizar. No entanto, o Vila Real e o árbitro estiveram no relvado durante 40 minutos.





No sábado, o União SAD recorreu à sua página oficial do Facebook para anunciar que o encontro diante do SC Vila Real não iria disputar-se. "... não estão reunidas as condições para a realização do Jogo da Primeira Jornada frente ao S.C. Vila Real. Sendo assim, informamos que o próximo treino está agendado para a próxima segunda feira às 21:30h", pode ler-se na nota deixada naquela rede social.Contudo, a formação de Vila Real viajou para a Madeira e apresentou-se no Campo Adelino Rodrigues. O presidente disse há pouco que teve o aval da Federação Portuguesa de Futebol e que espera vencer o jogo por falta de comparência do União SAD.