Vilafranquense-Anadia, 1-1: Maycon salvou um ponto com 10 homens

Vilafranquense e Anadia empataram este domingo a um golo, em jogo da nona jornada da Série do Campeonato de Portugal realizado no Campo do Cevadeiro. Os ribatejanos estiveram quase a perder novo encontro diante do mesmo adversário mas 'salvaram' um ponto nos minutos finais quando jogavam com 10 homens.Na primeira parte, depois de cada equipa ter desperdiçado uma oportunidade cada, surgiria aos 30 minutos o lance que ajudaria a definir a toada do resto do encontro. Rodrigo sai dos postes, larga o esférico e derruba Aranha. O árbitro assinala penálti mas, sob protestos dos da casa, mostra vermelho ao guardião ribatejano. Na transformação do penálti perante Emanuel Leitão, chamado à baliza, Maurício não desperdiçou e fez o 0-1 no marcador.A formação de Vasco Matos tentou reagir apostando no final mais direto e com o vento a favor na segunda parte. O central brasileiro Maycon apontou o 1-1 final na sequência de livre lateral aos 69 minutos.Quanto às contas da Série C, tudo igual na frente. O Sintrense recebe o Santa Iria e empatou também a um, mantendo assim a distância pontual para o Vilafranquense em um ponto. Quem aproveitou foi o BC Branco que foi a Mação vencer a equipa local (0-1) com um golo solitário de Pedro Eira.Vilafranquense-Anadia, 1-1U. Leiria-Alverca, 1-0Sintrense-Santa Iria, 1-1Torreense-O. Hospital, 1-1Peniche-Loures, 1-0Oleiros-Alcains, 3-0Nogueirense-Fátima, 1-1Caldas-Sertanense, 2-2Mação-BC Branco, 0-1