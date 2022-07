Vilar de Perdizes apresenta três reforços

Depois renovar com 10 jogadores, o Vilar de Perdizes, que esta temporada vai fazer a sua estreia no Campeonato de Portugal, anunciou três reforços.

Quanto a renovações, o GD Vilar de Perdizes já prolongou vínculo com os guarda-redes, Bruno Pini e Rúben Costa, os defesas Parente, Moreno, Fábio Pais e Franco Morelli, com os médios Roberto, Sangaré e Tomás e ainda, com o avançado e goleador brasileiro, Hudson e a pensar na construção do seu plantel anunciou a contratação do guarda-redes Pedro Palha, de 23 anos. O guardião foi o primeiro reforço anunciado pelo Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes.

Pedro Palha vai reforçar até ao final da temporada a baliza dos Guerreiros da Raia depois de na época passada ter representado o SC Mirandela.

O dia foi de reforços e ao final do dia, através da sua página oficial, o clube anunciou também a contratação de Abulai Sanha, lateral 20 anos que chega do Alcanenense, onde brilhou na época passada com 10 golos e 7 assistências em 28 jogos, e ainda de Elias Franco (ex-Alverca), avançado brasileiro de 26 anos.