Vilar de Perdizes reforça ataque

Alioune Badara, que terminou a última temporada no Montalegre da Liga 3 por empréstimo do V. Setúbel, é reforço confirmado do Vilar de Perdizes.O avançado senegalês, de 32 anos, assinou um contrato válido por uma temporada e tornou-se no quarto reforço dos Guerreiros da Raia, depois do guarda-redes Pedro Palha, do lateral Abulai Sanha e do também avançado Elias Franco. Quatro novas opções para Vítor Gamito, que este ano vai orientar a estreia do Vilar de Perdizes no Campeonato de Portugal.