Vizela renova com Kiko

Cedido ao Mirandela na segunda metade da época passada, interrompida precocemente no mês de maio, Kiko vai voltar a fazer parte do plantel do Vizela na próxima temporada.





O defesa-central, de 20 anos, renovou contrato por mais uma época e tem lugar garantido no plantel que estará às ordens de Álvaro Pacheco. De resto, na temporada passada, já atuou em duas partidas."Quero ajudar no processo de contínuo crescimento do clube e ser útil todos os dias em prol dos objetivos delineados. O clube e a cidade merecem ainda mais e, a curto prazo, acredito que vamos continuar a ser felizes", disse, ao site do clube. "Quando tomei a decisão de vir para o FC Vizela, fi-lo repleto de compromisso, vontade de ajudar e aprender. Olho para trás e vejo que aprendi e cresci enquanto homem e jogador. Estou e sou feliz em Vizela", acrescentou.