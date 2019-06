Vizela-Vilafranquense, 3-1 (3-3 agregado): Vizela revive maldição ribatejana

O Vizela bateu em casa o Vilafranquense, por 3-1, mas tratou-se de um triunfo amargo para o clube treinado por Rui Amorim, já que o golo marcado fora carimbou o apuramento do emblema de Vila Franca de Xira para as meias-finais do playoff. Pela segunda época consecutiva, o Vilafranquense impede o Vizela de atingir os seus objetivos pelo que os ânimos estiveram algo exaltados no final do jogo, com os sócios do clube da casa a protestarem bastante com o presidente da SAD, Diogo Godinho.Quanto ao desafio, entrou a dominar o Vizela, procurou marcar cedo e anular parte da desvantagem, mas aos 2 minutos teve o primeiro calafrio. Tocantins surgiu isolado, rematou e viu a bola bater num poste após defesa do guarda-redes Rafa. Respondeu o Vizela com mais posse de bola e a construir ocasiões de golo, casos de Zé Valente (12’), André Soares (15’) e Leandro Borges (26’).Só que à passagem da meia hora João Vieira recebeu um passe na área e, descaído para a esquerda, fez um remate em arco que resultou num grande golo. Antes do intervalo, o Vizela chegou à igualdade na execução de um penálti (a punir falta de Ragner sobre Leandro Souza) por Zé Valente.Na segunda metade, os visitantes continuaram a apresentar uma linha de cinco homens a defender, apostando forte nas transições rápidas para o ataque. E foi dessa forma que conseguiram adiar o golo do Vizela, que, verdade seja dita, ficou a dever a si várias oportunidades de golo. Construiu lances atrás de lances com muito perigo, mas faltou eficácia a Zé Valente (58’), Leandro Souza (59’) e Fall (63’), os quais foram perdulários em frente à baliza. Já em tempo de compensação, e numa altura em que o onze de Filipe Moreira baixou um pouco a intensidade defensiva, o Vizela conseguiu marcar dois golos. Primeiro por Correia, após um bom cruzamento de Koffi, e depois por Fall, num remate no coração da área já aos 90’+8. Após o apito final, festa rija para equipa e adeptos do Vilafranquense, ao invés do choro compulsivo dos locais.2ª mão dos quartos-de-final do playoff de acesso à 2ª LigaEstádio do VizelaJoão Mendes (Santarém)Manuel João e Nélson AndradeRafa; Koffi, Weliton (Correia 74'), João Faria e Kaká; João Oliveira, Zé Valente (Panin 60'), André Soares; Leandro Souza, Leandro Borges (Vitinho 54') e FallTreinador: Rui AmorimNélson Pinhão; Tiago Mota, Izata, João Freitas; Marco Grilo, Kelvin Medina, Ragner (Jorge Bernardo 74'), Lucas Morelatto , China; Tocantins e João Vieira (Wilson 45')Treinador: Filipe Moreira0-1 João Vieira (30’), 1-1 Zé Valente (45’, pen.), 2-1 Correia (90’+1), 3-1 Fall (90’+8)Amarelos a China (29’), Tocantins (43’), Ragner (44’), Zé Valente (45’), João Oliveira (52’), João Faria (61’), João Freitas (73’) e Lucas Morelatto (81’)