Yaggo Gomes e Luís Pedrosa reforçam Esperança de Lagos

O avançado Yaggo Gomes e o guarda-redes Luís Pedrosa, ambos provenientes do Armacenenses, são reforços do Esperança de Lagos, que vai participar no Campeonato de Portugal.





Anteriormente o Esperança já havia assegurado os serviços dos médios Pedro Rodrigues (ex-Armacenenses) e José Maria (ex-Farense 1910).